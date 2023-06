Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Radlerin verletzt, Vermisster wieder da, zahlreiche Verstöße bei Großkontrolle an der Autobahn, Exhibitionist entblößt sich vor Fußgängerin und mehr

Bereich Offenbach

1. Unfallflucht: Radlerin verletzt und Zeugen gesucht - Offenbach

(jm) Eine Fahrradfahrerin wurde bei einem Unfall am Montagabend in der Rhönstraße schwer verletzt. Der Verursacher, der Fahrer eines weißen Wagens mit OF-Kennzeichen, kümmerte sich nicht um die 43-Jährige aus Dietzenbach und fuhr davon. Gegen 21.15 Uhr befuhr die Dame mit ihrem Fahrrad den rechten der zwei Fahrstreifen in der Rhönstraße in Richtung Bieberer Straße. In Höhe der Hausnummer 12 fuhr ein Auto vom rechten Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr ein. Dabei übersah er offenbar die vorbeifahrende Radlerin und kollidierte mit dieser, die daraufhin stürzte. Die Dietzenbacherin erlitt Verletzungen im Schulterbereich, Prellungen und Schürfwunden und kam zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Die Unfallfluchtermittler, die gut jeden zweiten Unfall mit Verletzten aufklären, bitten nun um Hinweise zu dem Mann und seinem Fahrzeug unter der Rufnummer 06183 91155-0.

2. Vermisster 28-Jähriger wieder da - Mühlheim

(lei) Der seit Freitag (9. Juni) vermisste 28-Jährige aus Mühlheim (wir berichteten) ist wieder da. Die Vermisstenfahndung wird daher zurückgenommen.

3. Sachbeschädigung an Fahrzeug - Zeugen gesucht! - Egelsbach

(jm) Unbekannte haben in der Zeit zwischen Sonntag (04.06.) und Montag (12.06.) mehrfach einen geparkten VW Passat in der Schillerstraße mit einem unbekannten Gegenstand beschädigt. Der Schaden wird mittlerweile auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Beamten der Regionale Ermittlungsgruppe West bitten nun Anwohner und Passanten, die im Tatzeitraum Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 06103 9030-0 bei der Polizei in Langen zu melden.

4. Zahlreiche Verstöße bei Großkontrolle festgestellt - Autobahn 3 / Mainhausen

(lei) Auf dem Parkplatz Mainhausen an der Autobahn 3 haben Einsatzkräfte der Verkehrsdirektion am Montag im Zuge einer groß angelegten Kontrolle zahlreiche Verstöße festgestellt und entsprechende Verfahren eingeleitet.

Unter der Leitung von Polizeioberkommissar Ralf Heuer nahmen die Beamtinnen und Beamten mit Unterstützung des Bundesamts für Logistik und Mobilität sowie des Zolls in der Zeit von 14 bis 22 Uhr unter anderem den gewerblichen Güterkraftverkehr unter die Lupe. Mittels mobiler Streifen auf der Autobahn lotsten sie die Fahrzeuge teilweise direkt in die stationäre errichtete Kontrollstelle. Im Lauf des Tages überprüften die Ordnungshüter 129 Fahrzeuge und über 170 Personen.

Gleich zu Beginn der Kontrolle wurde ein VW Polo mit vier männlichen Insassen kontrolliert. Da einer der Personen wegen eines Eigentumsdeliktes mit Haftbefehl gesucht wurde, klickten bei dem 34-jährigen Mann anschließend die Handschellen. Ein 43 Jahre alter Mitfahrer in einem anderen Fahrzeug hielt sich ersten Erkenntnissen zufolge unberechtigt in Deutschland auf. Er wurde vorläufig festgenommen und muss sich nun einem Strafverfahren stellen. Auffälligkeiten hatten aber auch die Fahrzeuge: Ein schwedisches Fahrzeug in der Kontrolle konnte nachweislich nur noch durch die Handbremse gebremst werden. Die Fußbremse war ohne Funktion. Dem Fahrer wurde aufgrund der Verkehrsunsicherheit folgerichtig die Weiterfahrt untersagt. Ebenfalls vor Ort stehen bleiben musste ein Minibus, dessen beide Vorderreifen über die Verschleißgrenze hinaus abgefahren waren. Zudem saßen in dem Fahrzeug, das nur zehn 10 Sitzplätzen verfügte, elf Personen, was eine Ordnungswidrigkeit zur Folge hatte. Ein Gespann mit geladenen Motorrädern erwies sich bei einer Überprüfung als zu breit (2,65 Meter) und auch zu schwer, denn das Zugfahrzeug war um 250 Kilogramm überladen. Hinzu kam, dass der Anhänger offenbar nicht mehr richtig versichert und daher zur Entstempelung ausgeschrieben war. Die 20-jährige Fahrerin sowie den 62-jährigen Firmenbesitzer aus Frankfurt erwartet nun eine Anzeige nach dem Pflichtversicherungsgesetz. Auch die Spezialisten der Arbeitsgruppe Tuner, Raser und Poser waren im Einsatz und stellten über den Tag verteilt zwei Autos sowie ein Krad aufgrund technischer Veränderungen fest. Bei einem 38-jährigen Fahrer entdeckten die Beamten ein Butterflymesser, was zur Folge hatte, dass auf ihn ein Verfahren wegen Verdachts des Verstoß nach dem Waffengesetz zukommt.

Bei zwei Fahrern fanden die Kontrollkräfte Drogen (jeweils eine geringe Menge an Marihuana sowie Haschisch). Sie sollen ihre Fahrzeuge zudem auch unter Drogeneinfluss geführt haben. Die Drogen wurden konfisziert und auf die Besitzer kommt nun ebenfalls eine Strafanzeige wegen Verdachts des Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz sowie der Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Im Zuge anderer Fahrzeugkontrollen wurden zwölf Zuwiderhandlungen gegen Sozialvorschriften festgestellt, insbesondere Verstöße gegen Lenk- und Ruhezeiten oder Fahren ohne Fahrerkarte, sowie über ein Dutzend Mängelberichte gefertigt - soll heißen, dass die Betroffenen die Beanstandungen innerhalb einer vorgegebenen Zeit beheben und die Wiederherstellung des ordnungsgemäßen Zustands anschließend nachweisen müssen.

Polizeihauptkommissar Christian Spangenberg, stellvertretender Leiter der Polizeiautobahnstation Langenselbold und ebenfalls vor Ort, zog im Anschluss Bilanz: "Kontrollen wie diese zeigen uns immer wieder, dass wir genau hinschauen müssen, da es manche nicht so genau nehmen mit den geltenden Regeln. Letztlich dient das der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer - und das ist unser oberstes Ziel."

Bereich Main-Kinzig

1. Hoher Schaden bei Einbruch in zwei Schulen - Hanau/Wolfgang

(jm) Einbrecher, die am Wochenende in zwei Schulen in Hanau-Wolfgang eingedrungen waren, haben viel Aufwand betrieben. Dabei richteten sie deutlich mehr Schaden an, als sie am Ende an Geld erbeuteten. Zwischen Freitag, 14.30 Uhr und Montag, 6.30 Uhr, verschafften sich die die Täter Zugang zu der Schule in der Bertha-von-Suttner-Straße. Sie hebelten dort an Türen und durchsuchten unter anderem einen Raum. Noch steht nicht fest, ob etwas gestohlen wurde. In der Zeit zwischen Sonntag und Montag hebelten die Unbekannten eine Tür zur Schule "In den Argonnerwiesen" auf. Im Inneren des Gebäudes hebelten die Eindringlinge weitere Türen auf und durchsuchten die dortigen Räume, die sie stark verwüsteten. Aus einer Kaffeekasse nahmen sie schließlich Bargeld mit. Der Schaden in den jeweiligen Fällen wird im niedrigen fünfstelligen Bereich geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise zu den beiden Einbrüchen unter der Rufnummer 06181 9597-0.

2. Zeugensuche nach Einbruch in Bürocontainer auf Baustelle - Maintal/Hochstadt

(as) Die Polizei sucht Zeugen nach einem Einbruch in einen Bürocontainer. Bislang unbekannte Täter gelangten durch Überwinden der verschlossenen Bauzäune auf das Baustellengelände in der Goethestraße in den 60er Hausnummern. Dort betraten sie in der Zeit zwischen Mittwoch bis Montagmorgen, 7 Uhr, einen der Mannschaftscontainer, indem sie den Rollladen des Fensters hochschoben und das gekippte Fenster aushingen, entwendeten dort jedoch nichts. Anschließend betraten sie einen zweiten, nicht verschlossenen Bürocontainer und entwendeten aus einem dortigen Spind einen Schlüsselbund. Mit den Schlüsseln öffneten die Diebe die Schlösser eines Überseecontainers und entwendeten daraus diverse Baustellenwerkzeuge. Schließlich öffneten die Langfinger mittels der Schlüssel die Schlösser der Bauzäune und verließen das Gelände über die Ausfahrt in Richtung Goethestraße. Die Schadenshöhe wird auf 4.000 Euro geschätzt. Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123.

3. Wer zündete den Bauwagen an? - Nidderau/Windecken

(as) Wer zündete den Bauwagen in der Wartbaumstraße an? Das fragt die Kripo und bittet um Hinweise von Zeugen, die Montagnachmittag gegen 17.45 Uhr, verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Der Bauwagen wurde durch den Brand zerstört. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Kurz zuvor, gegen 17 Uhr, brannte in der Straße "Hinter der Vogelsbergstraße", in den 20er Hausnummern und etwa 700 Meter Luftlinie von der zweiten Brandstelle entfernt, ein Gebüsch. Eine Anwohnerin beobachtete vor Entstehung des dortigen Brandes zwei jüngere Personen. Ob diese mit den Bränden in Verbindung stehen, ist jedoch noch unbekannt und wird Teil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen sein. Weitere Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06181-100-123.

4. Drei Leichtverletzte bei Unfall durch "Niesanfall" - Brachttal/Schlierbach

(lei) Offenbar aufgrund eines "Niesanfalls" hat sich am Dienstagmorgen in der Wächtersbacher Straße ein Verkehrsunfall ereignet, der drei Leichtverletzte sowie 25.000 Euro Sachschaden an beiden beteiligten Autos zur Folge hatte. Gegen 8.10 Uhr war ein 41-jähriger Subaru-Fahrer in Richtung Birstein unterwegs, als er offenbar so heftig niesen musste, dass er in Höhe Hausnummer 55 mit seinem Wagen nach links auf die Gegenfahrspur geriet. Dort prallte er mit einem entgegenkommenden Passat zusammen, in dem sich zwei Frauen im Alter von 22 und 44 Jahren befanden. Alle drei Personen erlitten nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen und kamen ins Krankenhaus. Unfallzeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 827-0.

5. Exhibitionist entblößt sich vor Fußgängerin - Schlüchtern

(jm) Ein etwa 30 Jahre alter Exhibitionist entblößte sich am Montagmorgen in der Breitenbacher Straße vor einer Fußgängerin. Gegen 6.30 lief die Frau die Straße entlang, als sie dem etwa 1,80 Meter großen und schlanken Mann begegnete, der dort stand und sich vor ihr entblößte. Der Mann hatte schwarze mittellange Haare, einen Dreitagebart und trug ein grünes T-Shirt. Er soll ein "ungepflegtes" Äußeres gehabt haben und anschließend in Richtung Gewerbegebiet davongelaufen sein. Die Kripo Gelnhausen ist für weitere Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123 zu erreichen.

6. Opferstock aufgebrochen und Bargeld entwendet - Schlüchtern

(jm) Unbekannte haben am Sonntag einen Opferstock in der Kirchstraße aufgebrochen und das Bargeld entwendet. Zwischen 12 und 20 Uhr verschafften sich die Täter über eine Tür gewaltsam Zugang zum Inneren der Kirche. Dort öffneten sie den Opferstock und flüchteten mit ihrer Beute. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

