POL-OF: Kleinkind bei Unfall verletzt, Feuer in Altenzentrum: 88-Jähriger erleidet Rauchgasintoxikation

Bereich Main-Kinzig

1. Kollision mit Radler: Kleinkind bei Unfall verletzt - Maintal

(lei) Ein erst sechs Monate altes Kleinkind ist am Montagabend bei einem Unfall auf dem Leinpfad verletzt worden. Dem vorausgegangen war ein Zusammenstoß mit einem Radfahrer. Der 54-jährige Velo-Fahrer war gegen 19.45 Uhr mit seinem Rennrad in Richtung Frankfurt unterwegs, als er in Höhe des Höllsees vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne die vor ihm laufende Mutter des Jungen übersah und es zum Zusammenprall kam. Infolgedessen fiel der Kinderwagen um, in dem das Kind saß. Ersten Erkenntnissen zufolge erlitt der Junge Prellungen und kam zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus.

2. Feuer in Altenzentrum: 88-Jähriger erleidet Rauchgasintoxikation - Rodenbach

(lei) Bei einem Feuer in einem Altenzentrum in der gleichnamigen Straße ist am Montagabend ein 88 Jahre alter Bewohner verletzt worden. Der Vorfall, der gegen 19.45 Uhr gemeldet wurde und zunächst als Rauchentwicklung bei der Rettungsleitstelle einging, entpuppte sich bei Eintreffen von Feuerwehr und Polizei als Brand in einem Kellerraum der Einrichtung. Nach ersten Erkenntnissen hatte dort augenscheinlich der Akku eines E-Bikes umgesetzt und angefangen zu brennen. Beim Versuch des 88-Jährigen, den Brand mittels Wasser aus einer Gießkanne zu löschen, zog er sich eine Rauchgasvergiftung zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die eingesetzten Feuerwehren aus Rodenbach und Langenselbold konnten den Akku letztlich löschen, zuvor wurde der betroffene Gebäudetrakt evakuiert. Die Polizei ermittelt nun die genauen Hintergründe.

Offenbach, 13.06.2023, Pressestelle, Thomas Leipold

