POL-OF: Vermisster 47-Jähriger wieder da - Birstein

Offenbach (ots) - Bereich Offenbach - Kein Beitrag - Bereich Main-Kinzig 1. Zigaretten bei Einbruch in Supermarkt erbeutet: Kripo sucht Zeugen - Gelnhausen Kurz nach 1 Uhr wurden Anwohner am frühen Sonntagmorgen auf einen Einbruch in einen Supermarkt in der Kremp'schen Spitze aufmerksam. Zwei komplett dunkel gekleidete und vermummte Langfinger brachen die ...

mehr