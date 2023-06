Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht für das Polizeipräsidium Südosthessen von Sonntag, 11.06.2023

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Bereich Main-Kinzig

1. Zigaretten bei Einbruch in Supermarkt erbeutet: Kripo sucht Zeugen - Gelnhausen

Kurz nach 1 Uhr wurden Anwohner am frühen Sonntagmorgen auf einen Einbruch in einen Supermarkt in der Kremp'schen Spitze aufmerksam. Zwei komplett dunkel gekleidete und vermummte Langfinger brachen die Haupteingangstür zum Markt auf und bedienten sich an der Zigarettenauslage. Die Beute verstauten sie in einem mitgebrachten Tuch. Innerhalb kürzester Zeit verließen die Einbrecher den Markt wieder zur Straße hin und nutzen für ihre weitere Flucht einen dunklen Audi Kombi. Die Kriminalpolizei Gelnhausen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 06051 - 8270.

Die Autobahnpolizei berichtet:

Offenbach am Main, 11.06.2023, Scheerbaum, PHK - PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell