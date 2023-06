Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht für das Polizeipräsidium Südosthessen von Samstag, 10.06.2023

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Geldautomat gesprengt - Neu-Isenburg

Am frühen Samstagmorgen, gegen 03.45 Uhr, wurden die Bewohner in der Frankfurter Straße unsanft geweckt. In der dortigen Bankfiliale wurde ein Geldautomat gesprengt. Wie viel Geld die Täter erbeuteten, kann noch nicht gesagt werden, auch steht die Höhe des Sachschadens an dem Gebäude derzeit noch nicht fest. Zeugen wollen drei dunkel gekleidete und maskierte Personen beobachtet haben, die nach der Tat mit einem schwarzen Audi mit Frankfurter Kennzeichen in Richtung der Autobahn A 661 geflüchtet sind. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief zunächst ergebnislos. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 069 8098-1234 bei der Polizei zu melden.

Bereich Main-Kinzig

1. Zigaretten bei "Blitzeinbruch" in Tankstelle erbeutet - Bruchköbel

Zwei dunkel gekleidete Personen sind am frühen Samstagmorgen, gegen 02.30 Uhr, in eine Tankstelle in der Hauptstraße eingebrochen und entwendeten in kürzester Zeit Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro. Die Einbrecher verschafften sich mit brachialer Gewalt Zugang, in dem sie eine Glastür, vermutlich mit einem Vorschlaghammer, einschlugen. Die Tabakwaren wurden dann in eine mitgebrachte Baustellentrommel verstaut. Anschließend stiegen die Zwei mit ihrer Beute in einen dunklen VW Golf und flüchteten in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Die Kriminalpolizei in Hanau hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die hierzu Beobachtungen gemacht haben sich unter der Telefonnummer 06181 100-123 zu melden.

Die Autobahnpolizei berichtet:

Offenbach am Main, 10.06.2023, Susanne Röhling, PvD

