Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Spind in Fitnessstudio aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0, sucht Zeugen, die am Mittwochnachmittag Verdächtiges in einem Fitnessstudio am Salamanderplatz in Kornwestheim beobachtet haben. Zwischen 13.15 Uhr und 14.30 Uhr brach ein noch unbekannter Täter in der Männerumkleide einen Spind auf und entwendete einen Geldbeutel, in dem sich persönliche Dokumente sowie ein kleinerer Bargeldbetrag befanden. Der Wert des Diebesgutes wurde auf rund 100 Euro geschätzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Mögliche weitere Geschädigte werden ebenfalls gebeten, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell