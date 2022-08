Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrraddieb festgenommen

Ludwigshafen (ots)

Am Freitagabend, den 05.08.2022, beobachtete ein Zeuge um 18:50 Uhr, wie ein Mann ein Fahrrad am Wittelsbachplatz entwenden wollte. Als die Einsatzkräfte am Ort eintrafen, konnte eine Person verdächtig an einem Fahrrad hantierend festgestellt werden. Als der 27-jährige Tatverdächtige die Flucht ergreifen wollte, konnte er gestellt und festgenommen werden. Bei der Sachverhaltsaufnahme wurde bekannt, dass gegen den Wohnsitzlosen ein Haftbefehl vorliegt, weshalb er in eine JVA eingeliefert wurde. Das Ermittlungsverfahren wegen des versuchen besonders schweren Fall des Diebstahls bleibt ihm dennoch nicht erspart.

