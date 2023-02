Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Telefonbetrug

Ochtrup (ots)

Eine 59-jährige Frau aus Ochtrup wurde am Montag (20.02.) Opfer von Telefonbetrügern. Ein unbekannter Mann rief die Frau gegen 12.30 Uhr an und gab sich als Mitarbeiter der Postbank aus. Er sagte der Frau, dass er eine Überweisung im vierstelligen Bereich stornieren wolle. Dazu müsse das Konto zurückgesetzt werden. Die Frau sollte deshalb das Konto online öffnen, was die Frau tat. Danach hatte sie keinen Zugriff mehr auf das Konto und lies es sofort sperren. Warum die 59-jährige plötzlich keinen Zugriff mehr auf das Konto hatte, ist Gegenstand der Ermittlungen. Nach Rücksprache mit der Postbank hatten in der Zwischenzeit die Unbekannten drei Überweisungen im vier- und fünfstelligen Bereich von dem Konto getätigt. Zwei der Überweisungen konnten storniert werden. Ob auch die dritte Überweisung im hohen vierstelligen Bereich storniert werden konnte, ist noch unbekannt. Die Polizei warnt vor diesen Telefonbetrügern. Werden Sie misstrauisch, wenn Sie von angeblichen Bankmitarbeitern angerufen werden, die Sie auffordern ihr Konto zu öffnen oder die Informationen zu ihrem Konto haben wollen. Geben Sie niemals Informationen zu ihren Konten am Telefon preis. Legen Sie auf und nehmen sie persönlich Kontakt zu ihrem Geldinstitut auf.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell