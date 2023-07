Polizei Hagen

POL-HA: Gefährliche Körperverletzung in Altenhagen - Mann tritt nach verbalem Streit auf 41-Jährigen ein

Hagen-Altenhagen (ots)

In der Nacht von Freitag (21.07.2023) auf Samstag eskalierte ein verbaler Streit zwischen zwei Männern in Altenhagen zu einer handfesten Auseinandersetzung. Eine 46-jährige Bewohnerin der Boeler Straße wurde, gegen 01.00 Uhr, auf eine lautstarke Auseinandersetzung auf dem Gehweg aufmerksam. Als sie aus dem Fenster sah, erkannte sie, dass zwei Männer körperlich aneinandergeraten waren. Ein Mann trat dabei mehrfach auf einen weiteren am Boden liegenden Mann ein. Die alarmierten Polizeibeamten trafen sowohl den 33-jährigen Angreifer als auch den leicht verletzten 41-Jährigen an. Beide Männer waren deutlich alkoholisiert. Durchgeführte Alkoholtests zeigten Werte von jeweils knapp 1,8 Promille an. Ersten Ermittlungen zufolge ging es bei dem vorausgegangenen Streit um ein Busticket. Der Rettungsdienst brachte den 41-Jährigen in ein Krankenhaus, dem 33-Jährigen erteilten die Beamten einen Platzverweis. Die Kripo ermittelt wegen der Gefährlichen Körperverletzung. (sen)

