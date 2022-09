POL-MFR: (1105) Exhibitionist erneut aufgetreten - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots) - Am frühen Mittwochmorgen (07.09.2022) brach in einem Mehrfamilienhaus im Nürnberger Westen ein Brand aus. Zwei Frauen wurden hierbei leicht verletzt. Gegen 05:00 Uhr meldeten Zeugen Feuer aus dem 2. OG eines Mehrfamilienhauses in der Tillystraße. Eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-West nahm beim Eintreffen eine starke Rauchentwicklung und ...

