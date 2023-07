Polizei Hagen

POL-HA: Bereichsbetretungsverbot missachtet - Vier Männer in Gewahrsam genommen

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Samstag, 22.07.2023, erkannten Polizisten gegen 20 Uhr am Berliner Platz einen 28-Jährigen. Gegen ihn lag ein Bereichsbetretungsverbot für den Bahnhofsbereich vor. Als die Beamten ihn kontrollierten, äußerten andere Alkoholisierte ihren Unmut durch delikate Beleidigungen und Fäkalsprache in Richtung der Polizisten. Als der 28-Jährige abgeführt werden sollte, ging ein 26-Jähriger auf die Beamten mit den Worten "Lasst ihn los, ihr Schweine" los. Auch ein 38- und ein 50-Jähriger versuchten, die Maßnahmen der Ordnungshüter zu verhindern. Bei dem Gerangel wurden zwei Polizisten leicht verletzt. Alle vier Randalierer wurden in Gewahrsam genommen. Die Beamten legten Anzeigen wegen Widerstand, Beleidigung und Gefangenenbefreiung vor. (hir)

