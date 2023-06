Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230621 - 0715 Frankfurt - Höchst: Einbruchsversuch misslingt

Frankfurt (ots)

(lo) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (21. Juni 2023) kam es zu einem versuchten Einbruch in einen Kiosk in der Ludwigshafener Straße. Ein aufmerksamer Zeuge, der in unmittelbarer Nähe des Kiosks wohnt, hörte gegen 01:30 Uhr ein lautes Klirren und bemerkte zwei Personen im Eingangsbereich. Er verständigte umgehend die Polizei.

Die Einsatzkräfte konnten kurz darauf zwei Männer im Alter von 32 und 19 Jahren in der Nähe feststellen, auf die die Täterbeschreibung zutraf. Die beiden Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Aufzeichnungen der Überwachungskamera bestätigten ihre Anwesenheit und ihr Vorgehen während des Einbruchs. Bei der Untersuchung des Tatorts stellte die Polizei eine eingeschlagene Fensterscheibe fest.

Nach der Festnahme kamen die beiden wohnsitzlosen Einbrecher in die Haftzellen des Polizeipräsidiums. Sie sollen dem Haftrichter vorgeführt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell