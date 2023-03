Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher stürzt mit Diebesgut

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht zu Sonntag, 12.03.2023, brach ein Unbekannter in einen Keller in der Straße Am Finkenbach ein. Der Einbrecher flüchtete mit einem Mountainbike, stürzte und verlor dabei sein Diebesgut. Die Polizei sucht Zeugen.

Der unbekannte Täter erlangte Zugang zu einem Mehrfamilienhaus im Bereich zwischen der Feldstraße und Am Petriplatz. Anschließend brach er in einen Kellerraum ein und nahm ein Zubehörteil zum Abspielen von Musik an sich.

Bei seinem Versuch mit einem Mountainbike und dem Diebesgut zu flüchten stürzte der Unbekannte offenbar. Das nicht mehr fahrbereite Rad und seine Beute ließ er zurück. Anschließend flüchtete er zu Fuß in eine unbekannte Richtung.

Der Tatzeitraum liegt zwischen 18:00 Uhr am Samstag, 11.03.2023, und 06:30 Uhr am Sonntag, 12.03.2023.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Tatgeschehen oder dem Einbrecher beim Kriminalkommissariat 16 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell