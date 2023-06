POL-F: 230621 - 0713 Frankfurt - Kalbach/Riedberg: Betrug - Falscher Bankmitarbeiter

Frankfurt (ots) - (dr) Ein 26-jähriger Mann beschädigte am gestrigen Montag, den 19.06.2023, den Eingangsbereich des brasilianischen Generalkonsulats in der Hansaallee. Polizeibeamte nahmen ihn noch in der Nähe fest. Der 26-jährige Beschuldigte erschien gegen 10.30 Uhr am Generalkonsulat von Brasilien. In der ...

