Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230620 - 0710 Frankfurt - Dornbusch

Westend: Brand in Turnhalle und brennender Dachstuhl

Frankfurt (ots)

(lo) Gestern (19.Juni 2023) ereigneten sich in Frankfurt zwei Brände. Personen wurden nicht verletzt. Die genauen Ursachen der Brände sind derzeit noch unklar. Der erste Vorfall ereignete sich in der Fritz-Tarnow-Straße. Gegen 8.55 Uhr wurde ein Brand in einer Turnhalle gemeldet. Die Einsatz- / Rettungskräfte stellten den Brand im Bereich der Mädchentoilette fest und konnten diesen umgehend löschen. Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich keine Personen in der Turnhalle. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an. Ein weiterer Brand ereignete sich im Reuterweg. Hier brannte gegen 19.00 Uhr das Dach eines Bürogebäudes; es gelang allen Personen das Gebäude unverletzt zu verlassen. Der Sachschaden wird auf rund 150.000 Euro geschätzt. Die genaue Ursache für den Brand ist derzeit noch unklar, die Ermittlungen dauern auch hier an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell