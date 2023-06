POL-F: 230620- 0709 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Festnahme nach Crackhandel

Frankfurt (ots) - (dr) Eine Sicherheitskamera zeichnete am Freitag, den 09.06.2023, zwei mutmaßliche Wohnungseinbrecher auf, die in Unterliederbach Beute in bislang unbekannter Höhe machen konnten. Der Einbruch ereignete sich gegen 14.20 Uhr in der Ludwig-Hensler-Straße. Während einer der beiden Täter vor dem ...

