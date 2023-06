Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230619 - 0707 Frankfurt - Unterliederbach: Wohnungseinbruchsdiebstahl - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(dr) Eine Sicherheitskamera zeichnete am Freitag, den 09.06.2023, zwei mutmaßliche Wohnungseinbrecher auf, die in Unterliederbach Beute in bislang unbekannter Höhe machen konnten.

Der Einbruch ereignete sich gegen 14.20 Uhr in der Ludwig-Hensler-Straße. Während einer der beiden Täter vor dem Einfamilienhaus "Schmiere stand", versuchte der andere die Hauseingangstür aufzuhebeln. Als das Vorhaben misslang, begaben sich die zwei Männer zur Gebäuderückseite und gelangten über das von ihnen aufgehebelte Küchenfenster ins Haus. Sie durchsuchten in der Folge die Wohnräume und erbeuteten Wertsachen in bislang unbekannter Höhe. Nach der Tat entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Eine Sicherheitskamera an der Haustür zeichnete die beiden mutmaßlichen Täter auf.

Personenbeschreibung:

1.Täter:

Männlich, ca. 30 bis 45 Jahre alt, schlank, kurze dunkle Haare, osteuropäische Erscheinung; bekleidet mit weißem T-Shirt, heller Jeans.

2.Täter:

Männlich, ca. 30 bis 45 Jahre alt, lichtes Haar (Geheimratsecken), osteuropäische Erscheinung; bekleidet mit grauem T-Shirt, trug eine dunkle Hose und dunkle Sneaker mit weißer Sohle.

Beide hatten zudem mutmaßlich eine dunkle Jacke um den Bauch gebunden. Bilder zu den bislang unbekannten Tätern können über den nachfolgenden Link aufgerufen werden: https://k.polizei.hessen.de/606825635

Die Frankfurter Kriminalpolizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den beiden Tätern machen können, sich unter der Rufnummer 069 / 755 -52199 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell