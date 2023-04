POL-MG: Altkleidercontainer abgebrannt

Mönchengladbach (ots) - Rauschgiftfahnder der Polizei Mönchengladbach haben am Samstag, 22. April, gemeinsam mit Kollegen der Bundespolizei in bahnhofsnähe zwei mutmaßlichen Drogendealern das Handwerk gelegt. Bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage fiel ein 28-Jähriger den verdeckten Ermittlern am Europaplatz durch mutmaßliche Drogengeschäfte auf. Um ...

mehr