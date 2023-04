Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unerwarteter Fund bei Ruhestörung: Polizei findet 50 Cannabis-Pflanzen - 22-Jähriger in U-Haft

Mönchengladbach (ots)

Polizeibeamte, die eigentlich nur wegen einer Ruhestörung zur Wohnung eines 22-Jährigen gerufen worden waren, haben am Sonntagabend, 23. April, um 22.15 Uhr an der Dahlener Straße eine unerwartete Entdeckung gemacht. Der Wohnungsinhaber hatte in seinem Wohnzimmer ein Grow-Up-Zelt zur Aufzucht von Cannabis aufgebaut. Rund 50 Pflanzen stellten die Beamten sicher und nahmen den 22-Jährigen vorläufig fest. Ein Haftrichter schickte ihn heute in Untersuchungshaft.

Nachbarn verständigten am Abend wegen zu lauter Musik die Polizei. Am Einsatzort angelangt, stand ein Streifenteam zunächst vor verschlossener Tür: Auf Klingeln und Klopfen machte ihnen niemand auf, die laute Musik lief aber weiter. Die Polizisten ließen einen Schlüsseldienst zum Mehrfamilienhaus kommen. Als das Schloss gerade geknackt war, erschien der 22-Jährige im Hausflur. Er hatte seine Wohnung verlassen, ohne die laute Musik zuvor abzustellen, und war nun zurückgekehrt. Aus der Wohnung schlug den Beamten durch die geöffnete Tür unverkennbar der Geruch von Cannabis entgegen. Mit dem Einverständnis des 22-Jährigen betraten sie die Wohnung - und fanden im Wohnzimmer eine Mini-Plantage mit rund 50 Cannabis-Pflanzen.

Die Polizisten nahmen den Ruhestörer wegen Verdachts auf Handel mit Cannabis vorläufig fest und mit zur Wache. Sie führten ihn am Montag, 24. April, einem Haftrichter vor, der dem Antrag der Staatsanwaltschaft entsprach und Untersuchungshaft anordnete. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell