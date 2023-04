POL-MG: Sechsjähriger nach Unfall leicht verletzt

Mönchengladbach (ots) - Am Samstag, 22. April gegen 13.00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Ein 65 jähriger Motorradfahrer befuhr die L370 in Fahrtrichtung Hilderather Straße in Mönchengladbach-Rheindahlen. An der Kreuzung L370/Hilderather Straße überholte er mehrere an der Lichtanzeigenanlage wartende PKW. ...

