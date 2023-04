Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer in Mönchengladbach-Rheindahlen

Mönchengladbach (ots)

Am Samstag, 22. April gegen 13.00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Ein 65 jähriger Motorradfahrer befuhr die L370 in Fahrtrichtung Hilderather Straße in Mönchengladbach-Rheindahlen. An der Kreuzung L370/Hilderather Straße überholte er mehrere an der Lichtanzeigenanlage wartende PKW. Dabei kollidierte er im Kreuzungsbereich mit dem PKW einer 67 jährigen PKW-Fahrerin, die an der Kreuzung nach links in die Hilderather Straße abbog.

Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Motorradfahrer schwer aber nicht lebensgefährlich. Er wurde zur weiteren Behandlung mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. (gg)

