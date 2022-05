Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Betrunken in einen Vorgarten gefahren

Ein offenbar stark betrunkener Mann fuhr mit seinem Auto am Mittwochnachmittag in einen Vorgarten in der Winzerstraße in Obergrombach. Weil das Auto auf den Mauersteinen des Vorgartens aufsaß waren umfangreiche Bergungs- und Reinigungsarbeiten notwendig.

Zeugen konnten beobachten wie ein 67-jähriger Autofahrer gegen 15.45 Uhr in einer Rechtskurve in der Winzerstraße nach links von der Fahrbahn abkam und dort auf der Begrenzungsmauer eines Vorgartens zum Stehen kam. Der Mann war bereits zuvor anderen Verkehrsteilnehmern wegen seiner deutlich überhöhten Geschwindigkeit aufgefallen.

Die zur Unfallaufnahme gerufenen Polizisten bemerkten schnell, dass der Mann offenbar stark alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis vom über 1,5 Promille. Durch das Aufsitzen auf der Mauer lief eine große Menge an Betriebsstoffen aus, sodass das Erdreich des Vorgartens und die Mauer stark in Mitleidenschaft gezogen wurden. Der entstandene Sachschaden liegt im hohen vierstelligen Bereich.

Der Mann musste auf dem Polizeirevier Blut abgeben, sein Führerschein wurde einbehalten.

