Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230620 - 0711 Frankfurt-Dornbusch: Sachbeschädigung an Konsulatsgebäude

Frankfurt (ots)

(dr) Ein 26-jähriger Mann beschädigte am gestrigen Montag, den 19.06.2023, den Eingangsbereich des brasilianischen Generalkonsulats in der Hansaallee. Polizeibeamte nahmen ihn noch in der Nähe fest.

Der 26-jährige Beschuldigte erschien gegen 10.30 Uhr am Generalkonsulat von Brasilien. In der Hand hielt er einen Sperrpfosten, mit dem er unvermittelt auf eine Fensterscheibe der Eingangstür einschlug. Darüber hinaus beschädigte er mit weiteren Schlägen die Frontseite des Konsulats. Anschließend warf er den Pfosten vor das Gebäude und ergriff zu Fuß die Flucht.

Eine nach dem Mann fahndende Polizeistreife konnte diesen kurz darauf am Theodor-W.-Adorno-Platz festnehmen. Bei seiner Überprüfung stellte sich heraus, dass er über keinen festen Wohnsitz verfügt. Die Beamten nahmen ihn mit zur Dienststelle. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen und Benennung eines Zustellungsbevollmächtigen wurde er wieder entlassen.

Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass den 26-Jährigen mutmaßlich ein abgelehnter Antrag in Rage brachte. Er muss sich nun wegen der Sachbeschädigung an dem Konsulatsgebäude verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell