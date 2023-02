POL-LM: Auseinandersetzung während Faschingsveranstaltung +++ Bande stiehlt Zigaretten aus Supermarkt +++ Mann nach Rosenmontagsball attackiert +++ Auffahrunfall mit vier beteiligten Autos

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

Limburg (ots)

1. Auseinandersetzung während Faschingsveranstaltung, Waldbrunn, Hintermeilingen, Am Spielplatz, Montag, 20.02.2023, 20:15 Uhr

(fh)Am Montagabend kam es während einer Faschingsveranstaltung in Hintermeilingen zu einer Auseinandersetzung, bei der sich mehrere Beteiligte verletzten. Gegen 20:30 Uhr erhielt die Polizeistation Limburg die Meldung über eine handfeste Auseinandersetzung in der Mehrzweckhalle in der Straße "Am Spielplatz". Dort angekommen wurden mehrere Beteiligte der vorangegangenen Auseinandersetzung angetroffen und von der Polizei befragt. Ersten Ermittlungen zufolge befand sich der Hauptaggressor nicht unter ihnen. Der Sachverhaltsaufnahme zufolge, welche sich aufgrund des Alkoholpegels der Beteiligten als diffizil herausstellte, kam es im Bereich der Toiletten zu einer Auseinandersetzung, bei der mindestens zwei Beteiligte drei weitere Männer angegangen und geschlagen haben sollen. Einer der Täter habe auch einen Feuerlöscher in Richtung eines Beteiligten geworfen, diesen aber verfehlt. Einer der Geschädigten, ein 53-Jähriger, musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Während der Anzeigenaufnahme meldete sich eine 23-Jährige bei den Beamten, da auch sie bei der Auseinandersetzung leicht verletzt worden sei. Ein vermeintlicher Tatverdächtige konnte von der Polizei vor Ort kontrolliert werden. Die Ermittlungen zum zweiten Tatverdächtigen dauern aktuell an.

Zeugen der Auseinandersetzung melden sich bitte bei der Polizeistation Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140-0

2. Bande stiehlt Zigaretten aus Supermarkt, Selters, Niederselters, Am Schwimmbad, Samstag, 18.02.2023, 20:30 Uhr bis 20:45 Uhr

(fh)Am Samstagabend haben mindestens vier Täter mehrere Zigarettenstangen aus dem Lagerraum eines Einkaufsmarktes in Niederselters entwendet. In dem kurzen Zeitraum von 20:30 Uhr bis 20:45 Uhr begaben sich mindestens vier Täter zu dem Marktgebäude in der Straße "Am Schwimmbad" und betraten dort unbemerkt über einen Seiteneingang einen Lagerraum. Während einer der Diebe "Schmiere stand" entwendeten die drei anderen mehrere Zigarettenstangen im Wert von mehreren Tausend Euro. Im Anschluss suchte die Bande mit ihrer Beute das Weite.

Die Kriminalpolizei in Limburg nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

3. Mann nach Rosenmontagsball attackiert, Elz, Gräbenstraße, Montag, 20.02.2023, 23:25 Uhr

(sun)Am späten Montagabend wurde ein Mann in Elz auf offener Straße von einem Unbekannten aus einer Gruppe heraus attackiert. Gegen 23:25 Uhr befand sich der 22-Jährige gemeinsam mit einem Begleiter auf dem Rückweg von einem Rosenmontagsball. In der Gräbenstraße seien die beiden auf eine Gruppe von fünf bis acht Leuten gestoßen, welche die Beiden scheinbar grundlos beschimpften. Plötzlich habe eine Person aus der Gruppe den 22-Jährigen angegriffen und mehrfach ins Gesicht geschlagen. Im Anschluss flüchtete der Schläger mit der restlichen Gruppe in unbekannte Richtung. Der Geschädigte musste vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung ambulant behandelt werden. Der unbekannte Täter soll in etwa 1,80 Meter groß und schlank sein. Des Weiteren habe er einen Drei-Tage-Bart sowie kurze schwarze Haare.

Hinweise erbittet die Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegengenommen.

4. Auffahrunfall mit vier beteiligten Autos, Limburg, Bundesstraße 8, Montag, 20.02.2023, 14:00 Uhr

(sun)Am Montagmittag ereignete sich bei Limburg auf dem Zubringer von der B 8 in Richtung B 49 ein Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen und drei verletzten Personen. Gegen 14:00 Uhr befuhren ein 49-jähriger Hyundai-Fahrer, eine 41-Jährige in einem Ford, eine 74-Jährige in einem VW und ein 28-Jähriger in einem Skoda in genannter Reihenfolge die B 8 von Limburg-Staffel in Richtung B 49. Auf dem Zubringer musste der Hyundai-Fahrer verkehrsbedingt abbremsen, woraufhin die Wagen hinter ihm ebenfalls abbremsten. Dem Fahrer des Skodas gelang es seinerseits aus unbekannten Gründen nicht mehr rechtzeitig zu bremsen, sodass er auf den vorausfahrenden VW auffuhr, welcher wiederum auf den Ford geschoben wurde und dieser zuletzt noch den Hyundai beschädigte. Bei dem Zusammenprall verletzten sich sowohl der Fahrzeugführer des Hyundai, als auch ein mitfahrendes Kind sowie die Fahrerin des Ford leicht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.

