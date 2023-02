POL-LM: Mann nach Karnevalsveranstaltung attackiert +++ Unbekannter zersticht Reifen +++ Täter nach Schlag ins Gesicht geflüchtet +++ Auffahrunfall mit drei Verletzten

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

Limburg (ots)

1. Mann nach Karnevalsveranstaltung attackiert, Hünfelden-Kirberg, Weiherweg, Sonntag, 19.02.2023, 02:00 Uhr bis 03:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Sonntag wurde ein Mann nach einer Karnevalsveranstaltung in Hünfelden-Kirberg von mindestens drei Männern angegriffen und mit Schlägen und Tritten verletzt. Den Angaben des 27-jährigen Geschädigten zufolge, habe er sich am Abend als Gast auf einer Faschingsparty in der Dorfhalle im Weiherweg aufgehalten. Während der Veranstaltung sei er mit einem weiteren Gast in Streit geraten. Im Anschluss an die Party, etwa zwischen 02:00 Uhr und 03:00 Uhr, habe er ein klärendes Gespräch mit dem genannten Gast vor der Halle führen wollen. Dieser habe ihn jedoch zu Boden gestoßen, sich auf seinen Oberkörper gesetzt und ihn mehrfach ins Gesicht geschlagen. Daraufhin seien zwei weitere Männer dazugestoßen und hätten auf den am Boden liegenden 27-Jährigen eingetreten. Erst im Anschluss sollen alle drei von ihm abgelassen haben. Der Geschädigte lief zu seiner Wohnanschrift, von wo aus ein Rettungswagen gerufen werden musste. Er kam im Anschluss verletzt in ein Krankenhaus. Derzeit liegen keine Personenbeschreibungen der drei Täter vor.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 zu melden.

2. Unbekannter zersticht Reifen, Hadamar, Am Elbbachufer, Sonntag, 19.02.2023, 22:00 Uhr bis 22:15 Uhr,

(ste)Am Sonntagabend wurden in Hadamar im Zeitraum von 22:00 Uhr bis 22:15 Uhr drei Reifen eines Pkw zerstochen. Der graue Mercedes Vito wurde für circa 15 Minuten in der Straße "Am Elbbachufer" abgestellt und in diesem Zeitraum von einem unbekannten Täter aufgesucht. Dieser zerstach mit einem spitzen Gegenstand drei der vier Reifen und flüchtete. Die Höhe des Schadens beträgt mehrere Hundert Euro. Hinweise werden bei der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegengenommen.

3. Täter nach Schlag ins Gesicht geflüchtet, Beselich-Obertiefenbach, Steinbacher Straße, Sonntag, 19.02.2023, 20:40 Uhr

(ste)Ein unbekannter Täter schlug am Sonntagabend auf einer Karnevalsveranstaltung in Obertiefenbach einen 25-Jährigen ins Gesicht. Die Polizei sucht Zeugen. Laut des Geschädigten habe er sich am Abend zum Feiern in der Halle in der Steinbacher Straße aufgehalten. Dort soll sich ihm gegen 20:40 Uhr ein bisher unbekannter Mann genährt und ihm kommentarlos ins Gesicht geschlagen haben. Der Täter flüchtete anschließend von der Veranstaltung in unbekannte Richtung. Der Angreifer soll männlich gewesen sein, einen Schottenrock und ein schwarzes Oberteil getragen haben. Darüber hinaus soll er einen Bart und lockige Haare gehabt haben. Hinweise werden von der Polizeistation in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 9386-0 entgegengenommen.

4. Auffahrunfall mit drei Verletzten, Limburg-Staffel, Bundesstraße 8, Freitag, 17.02.2023, 19:30 Uhr

(fh)Am Freitagnachmittag ereignete sich auf der B 8 in Höhe Limburg-Staffel ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und drei verletzten Personen. Gegen 19:30 Uhr befuhren eine 28-Jährige in einem Ford, ein 31-jähriger in einem BMW und ein 27-jähriger Mercedes-Fahrer in genannter Reihenfolge die B 8 von Elz nach Limburg. In Höhe Staffel mussten der Ford und der nachfolgende BMW verkehrsbedingt abbremsen. Dem Fahrer des Mercedes gelang es seinerseits aus unbekannten Gründen nicht mehr rechtzeitig, zu bremsen, sodass er auf den vorausfahrenden BMW auffuhr, welcher wiederum auf den Ford geschoben wurde. Bei dem Zusammenprall verletzten sich die beiden Fahrzeugführer und die Fahrzeugführerin leicht. Der Fahrer des BMW kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die beiden weiteren Beteiligten konnten nach ambulanter Behandlung vor Ort entlassen werden. Zwei im Ford befindliche Kleinkinder sowie ein Säugling wurden beim Unfall glücklicherweise nicht verletzt. Der Gesamtschaden wird mit etwa 16.500 Euro beziffert. Sowohl der Mercedes, als auch der BMW mussten abgeschleppt werden.

