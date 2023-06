Polizei Paderborn

POL-PB: Wohnungsbrand in Paderborn am Samstagabend

33098 Paderborn (ots)

Samstag, 24.06.2023, 21:40 Uhr

33098 Paderborn, Stephanusstraße

In einem Mehrfamilienhaus in der Stephanusstraße geriet am späten Samstagabend die 2-Zimmerwohnung eines 34jährigen in Brand. Bei Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei schlugen bereits Flammen aus dem Dach. Alle Hausbewohner konnten sich in Sicherheit bringen, es wurde niemand verletzt. In der Wohnung des 34jährigen entstand Gebäudeschaden in Höhe von ca. 35000 Euro, die Wohnung ist unbewohnbar. Nach Begehung und Durchlüftung des Gebäudes durch die Feuerwehr konnten die anderen Wohnungen wieder freigegeben werden. Da sich vor Ort Hinweise auf eine Brandstiftung durch den 34jährigen ergaben, wurde er vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern weiter an.

