Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Kindergarten in Bad Lippspringe am Samstagabend

33175 Bad Lippspringe (ots)

Samstag, 24.06.2023. 19.20 Uhr

33175 Bad Lippspringe, Bahnhofstraße, Kindergarten

gegen 19:20 Uhr stellte eine Reinigungskraft fest, dass am DRK-Kindergarten eine Fensterscheibe eingeschlagen war. Durch die Polizei wurde das Gebäude zunächst umstellt und anschließend durchsucht. Ein Täter konnte nicht mehr angetroffen werden. Vor Ort wurde festgestellt, dass ein bislang unbekannter Täter mit einem Pflasterstein zunächst versuchte eine Fensterscheibe einzuwerfen. Als dieses mißlang wurde mit dem Stein eine andere Scheibe eingeschlagen, und durch die entstandene Öffnung durchgegriffen und das Fenster entriegelt. Im Gebäude wurde mehrere Räume und Behältnisse durchsucht. Zum Diebesgut konnten noch keine Angaben gemacht werden. Der Täter lies am Tatort einen Hammer zurück. Der Tatzeitraum liegt von Freitag, 23.06.23, 18:00 Uhr bis zum Samstag, 24.06.23, 19:00 Uhr. Die Polizei Paderborn bittet Zeugen, die im fraglichen Zeitraum am Kindergarten oder im Umfeld des Kindergartens verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich unter der Rufnummer 05251 3060 zu melden.

