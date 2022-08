Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrraddieb begeht Körperverletzung

Weimar (ots)

Am Freitag gegen 17 Uhr beobachtete ein 14-Jähriger einen Fahrraddiebstahl in der Straße "Im Winkel" in Schöndorf. Er suchte nach dem Dieb und konnte ihn später im Nahbereich feststellen. Als der 14-Jährige auf ihn zuging, ließ dieser das Fahrrad liegen und schlug ihm ins Gesicht. Der 14-Jährige wurde leicht verletzt. Anschließend floh der Täter ohne das Fahrrad. Er trug eine schwarze Hose und ein orangefarbenes Oberteil. Er war ca. 18 - 20 Jahre alt, ca. 170cm groß, schlank und Brillenträger.

