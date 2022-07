Polizei Köln

POL-K: 220725-3-K Aufmerksamer Zeuge verfolgt Handtaschendieb - Haft

Köln (ots)

Auf der Straße Im Dau in der Altstadt-Süd hat die Polizei Köln am Samstagvormittag (23. Juli) nach dem Anruf eines aufmerksamen Zeugen (50) einen 59 Jahre alten mutmaßlichen Dieb festgenommen. Dieser steht im Verdacht, aus einem an der Severinstraße geparkten BMW eine Handtasche mit Bargeld gestohlen zu haben. Der 50-Jährige hatte gegen 10.40 Uhr bemerkt, wie sich der Verdächtige die braune Handtasche aus dem offenstehenden Beifahrerfenster des SuV angelte und sich in Richtung Innenstadt entfernte. Ohne lange zu überlegen nahm der Kölner die Verfolgung des Verdächtigen auf, den er zwischen zwei Fahrzeugen kauernd und beim Durchwühlen der Tasche antraf. Den Festgenommenen, der keinen Wohnsitz vorweisen kann und bereits mehrfach mit Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten ist, schickte ein Haftrichter in Untersuchungshaft. Die Handtasche erhielt die 46-Jährige Besitzerin noch vor Ort zurück. (cg/al)

