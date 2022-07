Polizei Köln

POL-K: 220725-2-K Kompakt-SUV von Fahrbahn abgekommen - Fußgängerin schwer verletzt

Köln (ots)

Im Kurvenbereich der Konrad-Adenauer-Straße in Köln-Marienburg ist am Sonntagabend (24. Juli) der BMW eines in Richtung Militärringstraße fahrenden 18-Jährigen nach derzeitigem Kenntnisstand teilweise auf den rechten Gehweg gedriftet. Dort kollidierte der X1 gegen 22.10 Uhr mit einer in gleicher Richtung gehenden, 28 Jahre alten Passantin. Im Rettungswagen wurde die schwerverletzte Fußgängerin in eine Klinik gefahren. Auch für den geschockten Fahranfänger riefen eingesetzte Polizisten Rettungskräfte hinzu, die den jungen Kölner ambulant betreuten. (cg/al)

