Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto auf Abwegen

Sollstedt (ots)

Offensichtlich zu schnell war am Dienstagabend ein Autofahrer in Sollstedt unterwegs. Der 40-Jährige aus Bad Lauterberg in Niedersachsen befuhr gegen 18 Uhr mit seinem VW ID die Ortslage. Auf Höhe des Solarparks kam er von der Straße ab, beschädigte mehrere Zaunsfelder und Pfosten sowie den Torpfosten am Solarpark. Der Mann blieb unverletzt. Der entstandene Schaden war beträchtlich. Der VW musste abgeschleppt werden.

