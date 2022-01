Polizei Köln

POL-K: 220110-5-K Seniorin in Stadtbahn gestürzt - flüchtiger Autofahrer gesucht

Köln (ots)

Nach einer Unfallflucht am Freitagmittag (7. Januar) in Köln-Zollstock, bei dem ein Fahrgast (w80) einer Stadtbahn schwer verletzt wurde, sucht die Polizei Köln den Fahrer eines dunklen Autos mit Kölner Kennzeichen und bittet um Zeugenhinweise. Nach bisherigen Ermittlungen soll der Gesuchte gegen 13.45 Uhr vom Höninger Weg nach links auf die Pohligstraße in Richtung Sülz abgebogen sein. Der 51 Jahre alte Fahrer einer entgegenkommenden Bahn der Linie 12 bremste nach seinen Angaben stark ab, um einen Zusammenstoß mit dem querenden Wagen zu vermeiden. Die in der Bahn stehende 80-Jährige stürzte dadurch und erlitt eine Oberschenkelfraktur. Der Unbekannte soll ohne anzuhalten mit seinem dunklen Toyota oder Nissan weitergefahren sein.

Die Polizei Köln fragt:

Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Hinweise zum flüchtigen dunklen Fahrzeug und/oder zur Identität des Autofahrers machen? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats 2 zu melden. (mw/cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell