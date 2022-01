Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wem gehört der Roller?

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bad Langensalza (ots)

Polizisten entdeckten bereits im September an der Thamsbrücker Landstraße einen Motorroller der Marke Honda, Typ in grün. Offensichtlich wurde an dem Roller derart herumgeschraubt, dass ein Eigentümer bislang nicht ausfindig gemacht werden konnte. Wer sein Zweirad erkennt oder Hinweise zum Besitzer geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Bad Langensalza, unter der Telefonnummer 03603/8310, zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell