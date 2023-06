Polizei Paderborn

POL-PB: Sicherheit in der Innenstadt - Zivile und uniformierte Polizeikräfte im Einsatz

Paderborn (ots)

(mh) Am Freitag, 24. Juni, hat die Paderborner Polizei mit Unterstützung von Einsatzkräften der Bielefelder Bereitschaftspolizeihundertschaft Kontrollaktionen in der Paderborner Innenstadt durchgeführt. Vom Nachmittag bis in den Abend hinein, überprüften die Einsatzkräfte insgesamt 36 Personen.

Die Beamtinnen und Beamten waren sowohl in zivil, als auch in Uniform unterwegs. An der Herz-Jesu-Kirche stellten sie einen Tablettenhandel fest. Den Verkäufer und den Käufer erwartet jeweils eine Strafanzeige. Beide erhielten zudem Platzverweise. Eine Vielzahl an Tabletten wurde sichergestellt. Eine weitere Strafanzeige erhielt ein Mann wegen des Handels mit Drogen. Auch diese wurden sichergestellt.

Neben dem Platz vor der Herz-Jesu-Kirche standen auch das Westerntor, die Westernmauer, der Marienplatz, mitsamt der Nebengassen, sowie die umliegenden Parks im Fokus der Kontrollen.

Sichtbare polizeiliche Präsenz und konsequentes Einschreiten an Brennpunkten in der Paderborner Innenstadt gehören zu einem Schwerpunkt im Sicherheitsprogramm der Kreispolizeibehörde. Ein entsprechendes Präsenzkonzept gehört zum Alltag der Polizistinnen und Polizisten der Polizeiwache. Die Kripo und Zivilfahnder sind dabei ebenfalls aktiv, um Straftaten zu erkennen und die Täter dingfest zu machen.

