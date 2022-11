POL-PDNR: Mercedes Vito beschädigt

Linz am Rhein (ots) - In der Zeit zwischen dem 28.10.2022 und 02.11.2022 wurde ein geparkter Pkw auf einem Parkplatz in der Hospitalstraße beschädigt. Anhand des Schadensbildes müsste die Beschädigung durch einen rangierenden Pkw verursacht worden sein. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Telefon: 02644-943-0 ...

