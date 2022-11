Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: "Heuballenmädchen Resi" in Brand gesetzt

Oberraden (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag erhielt die Polizeiinspektion Straßenhaus durch eine Zeugin um 23:04 Uhr Kenntnis von einem Brand an der Kreisstraße 101 in Oberraden. Ein oder mehrere bisher unbekannte Täter zündeten das Heuballenmädchens "Resi" der Ortsgemeinde Oberraden an. Das aus zwei Strohballen bestehende Heuballenmädchen, das anlässlich der Oberradener Kirmes jährlich aufgestellt wird, stand bei Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei in Vollbrand. Das Feuer hat zudem einen daneben befindlichen Obstbaum und eine Eiche beschädigt Zeugen berichteten von einem Fahrzeug, dass zur Tatzeit auf Höhe des Brandortes angehalten hatte. Möglicherweise besteht ein Tatzusammenhang. Weitere Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

