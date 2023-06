Polizei Paderborn

POL-PB: Senior verletzt sich beim Abflämmen von Unkraut in Hövelhof am Samstagmittag

33161 Hövelhof (ots)

Samstag, 24.06.2023, 12:10 Uhr

33161 Hövelhof, Heinrichstraße

Ein 84jähriger flämmte im Außenbereich einer Autowerkstatt das Unkraut ab. Dabei hantierte er mit dem Brenner in unmittelbarer Nähe eines Metalltores. Über dieses Metalltor wurde die Hitze ins Innere einer Halle übertragen, in der gebrauchte Ölfilter lagerten. Diese gerieten dadurch in Brand. Der Senior zog sich bei dem Brand Verletzungen zu, so dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 10000 Euro geschätzt. Den 84jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung. In diesem Zusammenhang weist die Polizei Paderborn darauf hin, beim Abflämmen von Unkraut eine besonderer Sorgfalt walten zu lassen oder aber in den Sommermonaten ganz darauf zu verzichten und das Unkraut auf andere Weise zu beseitigen.

