Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Fußgängerin von Lkw erfasst

Freiburg (ots)

Beim Überqueren der Fahrbahn wurde eine 56-jährige Fußgängerin, welche mit einem Rollator unterwegs war, von einem Lkw erfasst und fast neun Meter vor diesem hergeschoben. Der Rettungsdienst brachte die verletzte Fußgängerin in ein Krankenhaus. Ein 23-Jähriger war am Donnerstag, 14.07.2022, gegen 09.15 Uhr, in der Gewerbestraße in Höhe der Einmündung zur Teichstraße wohl am Rangieren seines Lastkraftwagens und übersah bei der Vorwärtsfahrt die sich auf der Fahrbahn befindliche Fußgängerin. Die Fußgängerin wurde von dem Lkw erfasst und vor diesem hergeschoben. Dem umgestürzten Rollator sei es zu verdanken, dass die Fußgängerin nicht unter den Lkw kam. Warum der 23-jährige Lkw-Fahrer die Fußgängerin zunächst nicht wahrnahm, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Verkehrspolizei Weil am Rhein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell