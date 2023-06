Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit Radfahrer

Boppard (ots)

Am Donnerstag, 08.06.2023 (Frohnleichnam) gegen ca. 16 Uhr, kam es auf der B327 (Hunsrückhöhenstraße) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem schwarzen Pkw mit Frankfurter Kennzeichen. Der Radfahrer, der mit einem älteren Tourenrad in Richtung Waldesch/Koblenz unterwegs war, befuhr nach Angaben des späteren Unfallgegners nahezu mittig und offenbar provozierend auf der dort einspurigen Fahrbahn, so das sich mehrere Fahrzeuge hinter dem Radfahrer aufstauten und zunächst nicht überholen konnten. Unmittelbar nach einer dortigen Kuppe überholte der nachfolgende Pkw-Fahrer den Radfahrer, wobei der Radfahrer stürzte und sich hierbei leicht verletzte. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme beschuldigten sich die beiden Beteiligten gegenseitig den Unfall verursacht zu haben. Aufgrund der gegensätzlichen Schilderungen des Unfallhergangs sucht die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet und Angaben zur Sache machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Boppard unter der Rufnummer 06742/809-0 oder per E-Mail an : Wache.PIBoppard@polizei.rlp.de entgegen.

