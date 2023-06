Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Personenschaden Nähe Birkheim

Polizei Boppard (ots)

Am späten Abend des 06.06.2023 ereignete sich auf einem Feldweg in der Nähe von Birkheim ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Die Fahrzeugführerin verlor während der Fahrt die Kontrolle über den PKW. Dabei überschlug sich der PKW und kam auf dem Dach zum liegen. Die Fahrerin und Beifahrer verletzten sich dabei schwer und mussten zur weiteren Versorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Die 17-Jährige Fahrzeugführerin verfügte nicht über die nötigen Fahrerlaubnisklasse. Die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall wurden von der Polizei Boppard aufgenommen.

