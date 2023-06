Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressemeldung für das Wochenende vom 02.06.-04.06.2023

Andernach (ots)

Andernach

Am 02.06. wurde von 12:00 bis 13:30 Uhr eine Verkehrskontrolle mit Schwerpunkt Geschwindigkeitsüberwachung im Bereich der Buchenstraße durchgeführt. Zugrunde lagen Beschwerden von Anwohnern über zu schnelle Verkehrsteilnehmer. Erfreulicherweise mussten keine Geschwindigkeitsübertretungen geahndet werden.

Am Abend des 03.06. kam es beim Einfahren in den fließenden Verkehr zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Es blieb bei Sachschäden und einem glimpflichen Verletzungsbild beim Fahrradfahrer.

In den frühen Morgenstunden des 04.06. artete eine Diskussion vor einer Diskothek in mehrere Körperverletzungsdelikte aus, die ärztlich versorgt werden mussten und erhöhte Polizeipräsenz vor Ort erforderlich machte. Zwei Personen wurden nach Widerstandshandlungen vorübergehend in Gewahrsam genommen, aufgrund der vorliegenden Alkoholisierung wurde durch die Staatsanwaltschaft Koblenz eine Blutentnahme angeordnet. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, darunter ein Verstoß gegen das Waffengesetz wegen einer aufgefundenen PTB-Pistole.

Weißenthurm

Durch einen oder mehrere unbekannte Täter wurde im Laufe des 03.06. ein abgestellter Pkw in der Kolpingstraße mutwillig und großflächig beschädigt, betroffen sind Lackflächen und die Antenne. Der Pkw des Herstellers BMW 1er Reihe stand am Straßenrand geparkt. Die Tatzeit wird zwischen 06:00 bis ca. 20:00 Uhr angenommen. Hinweise an die Polizei Andernach unter der Telefonnummer 02632-9210 oder per eMail an PIAndernach@polizei.rlp.de

Allgemeiner Hinweis

Im Verlauf des Meldezeitraums kam es zu zwei kleineren Flächenbränden im Dienstgebiet, die durch die Feuerwehr gelöscht werden mussten und die vermutlich durch weggeworfene Zigarettenstummel verursacht wurden. Durch die aktuell anberaumten Mäh-Arbeiten an Kreis- und Landesstraßen in Kombination mit den frühsommerlichen Temperaturen führen zu einer latenten Brandgefahr.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell