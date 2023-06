Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Brand

Lahnstein (ots)

Am Samstagabend gegen 21 Uhr wurden Rauch und Flammen aus einem Baumbereich in der Nähe des Bahnhofs Oberlahnstein gemeldet. Es stellte sich heraus, dass bislang unbekannte Täter ein Feuer in einem leerstehenden Gebäude der Bahn gelegt hatten. Das Häuschen schien nicht mehr genutzt zu werden, beinhaltete aber noch altes Mobiliar und Gerätschaften. Eine Ausbreitung des Feuers konnte glücklicherweise durch das schnelle Einschreiten der Feuerwehr verhindert werden.

Die Polizei Lahnstein bittet um sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall unter 02621/9130.

