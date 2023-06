POL-PDKO: Zeugen gesucht - Verkehrsunfall in der Gemarkung Pleizenhausen

Bendorf (Rhein) (ots) - Am 30.05.2023 kam es zwischen 09:30 Uhr und 12:00 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem PKW im Bereich der Motorhaube. Der PKW war auf dem Firmengelände der Firma Akotherm in Bendorf geparkt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Bendorf in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bendorf Lohweg 34 56170 Bendorf ...

