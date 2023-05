Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Anhänger beladen mit Papier und Pappe brannte

Warendorf (ots)

Am Pfingstmontag (29.5.2023) brannte gegen 22.40 auf einer Einfahrt auf der Raiffeisenstraße in Ostbevern ein Anhänger, der mit Papier und Pappe beladen war. Der 34-jährige Besitzer stellte den brennenden Anhänger zufällig fest und zog ihn auf die Straße, damit das Feuer nicht auf ein Sportcenter übergriff. Hierbei zog sich der Mann aus Ostbevern Brandverletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Polizisten löschten den Brand mit einem Feuerlöscher. Kräfte der Feuerwehr kümmerten sich um die Nachlöscharbeiten. Es besteht der Verdacht, dass die Pappe und das Papier angezündet worden sein könnten. Zeugen, die dort Verdächtiges beobachtet haben, wenden sich bitte an die die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0.

