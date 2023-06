Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wochenendpressebericht vom 02.06.2023 bis 04.06.2023

Polizeiinspektion Simmern (ots)

Am 03.06.2023 wurde der Polizeiinspektion Simmern eine eingestürzte Scheune in der Ortslage von Dillendorf gemeldet. Vor Ort stellten die eingesetzten Beamten fest, dass ein baufälliger Teil der größeren Scheune einstürzte und Trümmerteile ein angrenzendes Wohnhaus trafen und dieses im Sockelbereich leicht beschädigten. Der Einsturzbereich wurde abgesperrt. Weitere Sofortmaßnahmen waren nicht erforderlich.

Am Abend des 02.06.2023 wurden im Bereich der Gemeinde Bell bei einem Kraftfahrzeugführer Anzeichen auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Zur Beweissicherung wurde eine Blutprobe entnommen. Sollte sich der Verdacht bestätigen, erwartet den Fahrer ein empfindliches Bußgeld. Zudem muss er mit fahrerlaubnisrechtlichen Maßnahmen seitens der Kreisverwaltung rechnen.

Im Zeitraum vom Abend des 02.06.2023 bis zum Morgen des 03.06.2023 kam es in der Ortschaft Braunshorn zur Sachbeschädigung an einem geparkten PKW, der mit einem spitzen Gegenstand ringsum zerkratzt wurde. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Simmern unter Tel. 06761/9210 der pisimmern@polizei.rlp.de.

Am Mittag des 03.06.2023 kam es in Argenthal bei Dacharbeiten an einem Schuppen zu einem Brand, als beim Verschweißen die Dachpappe Feuer fing. Aufgrund des sofort abgesetzten Notrufs und des schnellen Erscheinens der Freiwilligen Feuerwehr Argenthal konnte die Brandausbreitung verhindert werden. Es entstand lediglich sehr geringer Schaden.

Im Zeitraum vom 31.05.2023 bis 03.06.2023 kam es zu einem Einbruch in ein Gebäude der evangelischen Kirchengemeinde Kastellaun. Derzeit noch unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt und entwendeten unter anderem Musikinstrumente.

Am 03.06.2023, gegen 18:00 Uhr, kam es in Simmern zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein achtjähriger Junge glücklicherweise nur leicht verletzt wurde. Ohne auf den fließenden Verkehr zu achten, lief das Kind zwischen geparkten Autos auf die Fahrbahn. Ein Autofahrer leitete eine Vollbremsung ein, konnte den Zusammenstoß aber nicht verhindern. Das Kind erlitt Prellungen und Schürfwunden, am PKW entstand geringer Sachschaden.

In der Gemarkung Hecken geriet am Nachmittag des 03.06.2023 eine Ballenpresse bei Wiesenarbeiten aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Das Feuer konnte durch die alarmierten Freiwilligen Feuerwehren aus Hecken und Kirchberg zügig gelöscht werden.

Am 02.06.2023, gegen 11:15 Uhr, kam es in der Straße Auf dem Hahnacker in Riesweiler zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein roter Ford Transit mit Anhänger befuhr einen Fußgängerweg und berührte hierbei einen Stein einer Grundstücksbegrenzung und eine Hecke. Der Stein und die Hecke wurden beschädigt. Der Fahrer verließ anschließend die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Simmern unter Tel. 06761/9210 der pisimmern@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell