POL-W: RS - Unfall auf der Intzestraße - Junge leicht verletzt

Wuppertal (ots) - Am 21.03.2023, gegen 17:00 Uhr, trat ein vermutlich alkoholisierter Mann (29) gegen diverse Autos auf einem Parkplatz in der Friedrich-Ebert-Straße. Nach jetzigem Ermittlungsstand trat der Randalierer wahllos gegen vier Autos. Bei Eintreffen der Polizeikräfte zeigte er sich verbal sowie körperlich sehr aggressiv und spuckte einen Polizisten an. ...

