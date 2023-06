POL-PDKO: Presse-Erstmeldung

Andernach (ots) - Andernach Am 02.06. wurde von 12:00 bis 13:30 Uhr eine Verkehrskontrolle mit Schwerpunkt Geschwindigkeitsüberwachung im Bereich der Buchenstraße durchgeführt. Zugrunde lagen Beschwerden von Anwohnern über zu schnelle Verkehrsteilnehmer. Erfreulicherweise mussten keine Geschwindigkeitsübertretungen geahndet werden. Am Abend des 03.06. kam es beim Einfahren in den fließenden Verkehr zu einer ...

