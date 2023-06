POL-PDKO: Brand eines Geräteschuppens

Weißenthurm (ots) - Aktuell kommt es zu einem Löscheinsatz der Feuerwehr Weißenthurm. Dort steht eine Gartenlaube in Vollbrand. Die Ursache ist derzeit unklar. Die Ermittlungen dauern an. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Andernach Telefon: 02632-921-0 PI Andernach: http://s.rlp.de/Ihy E-Mail: PIAndernach@polizei.rlp.de Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung ...

