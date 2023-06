Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Belästigung eines jungen Mädchens

Udenhausen (ots)

Am Freitagmittag gegen 13:15 Uhr beobachtete ein Fahrradfahrer, wie ein junges Mädchen von zwei Männern an der Brücke über die Hunsrückhöhenstraße, zwischen Udenhausen und Buchholz, belästigt wurde. Es machte für den Radfahrer den Anschein, dass die Männer versuchten der Frau gewaltsam die Bluse zu öffnen. Beherzt zeigte er Zivilcourage und versuchte den ersten Mann von der Frau wegzuziehen. Daraufhin wurde er von einem der Männer ins Gesicht geschlagen. Hierbei wehrte er sich und bekam einen weiteren Schlag von dem zweiten Mann ab. Die beiden Täter flüchteten auf einem Roller der Marke Honda in unbekannte Richtung. Die Männer waren ca. 25 Jahre alt, 1,75 m groß, einer der Männer hatte eine Glatze und trug rechts einen Ohrring mit einem hängenden Kreuz, der andere hatte einen Irokesenhaarschnitt und trug an beiden Seiten Ohrstecker. Bekleidet waren sie mit schwarzen Jogginganzügen und roten Helmen. Das Mädchen wurde unmittelbar danach von einer Frau in einem silbernen Audi abgeholt. Da der Radfahrer der deutschen Sprache nicht mächtig ist, war eine Verständigung nicht möglich. Durch sein Eingreifen hat er womöglich Schlimmeres verhindert und erlitt hierbei jedoch Gesichtsverletzungen.

Wer kann sachdienliche Hinweise geben, die zur Ergreifung der beiden männlichen Tätern führen? Ebenso bittet die Polizei darum, dass die junge Frau, die von den Männern belästigt und bedrängt wurde, sich bei uns zu melden, um den Sachverhalt aus ihrer Sicht darzustellen.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell