LPI-J: Gartenaufbruch in Serba

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Es gibt nichts, was es nicht gibt. Das musste Donnerstagabend auch ein Zeuge in Großeutersdorf feststellen. Eine männliche Person befand sich im Bereich einer Gaststätte in der Dorfstraße. Da der Zeuge eine Zimmerbuchung vermutete, schenkte er dem Mann keine weitere Beachtung. Doch weit gefehlt, der Unbekannte hatte eine andere Intention. Er entnahm eine lebensgroße, handbemalte Cowgirlfigur aus der Halterung und lud diese in seinen ...

mehr